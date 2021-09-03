Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 05:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kozan'da otomobil takla attı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kozan'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Mustafa Alişan idaresindeki 80 KZ 451 plakalı otomobil, Eskimantaş mahallesi yakınlarında ,sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada yaralanan Mustafa ve araçta bulunan eşi Ayşe Alişan, vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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