Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 05:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ilçesinin Yukarıkanara köyünde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, Fas ve Suriye uyruklu 7 kişiyi yakaladı.
Bulgaristan'da darbedilerek Türkiye'ye gönderildiklerini öne süren düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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