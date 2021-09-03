Gültepe Mahallesi Toptancılar Sitesi'nde faaliyet gösteren A.S, İ.K.U, C.K. ve G.B'ye ait lokantalardan dün, bilgisayar, cep telefonu, çek defteri, 3 bin lira ve sadaka kutularındaki bozuk paraların çalınması üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kaçtıkları otomobilin plakasını tespit etti.

Şüpheliler İ.G. (30) ve H.P'nin içerisinde bulunduğu araç, Gürün ilçesindeki jandarma uygulama noktasında durduruldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hırsızlık olayı, güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.