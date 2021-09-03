Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 05:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de traktörün römorku devrildi: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde traktörün devrilen römorkundaki 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
İbrahim Kekil'in (38) kullandığı traktörün römorku, Yahyalı-Ulupınar Mahallesi kara yolu Çatalarmut mevkisinde bağlı olduğu kancadan çıkarak yol kenarına devrildi.
Römorkta bulunan Ali (62), Eşe (31), Rumeysa (8), Muhammet Ali (6), Ayşe (56) ve Ali Kekil (2) ile Dursun Firez (56) yaralandı.
Ambulanslarla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali ve Rumeysa Kekil, ilk müdahalenin ardından şehir merkezine sevk edildi.
Etiketler: Kayseri Trafik Kazası
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