Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 05:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yomra'da sağanak yağış etkili oldu
[Fotoğraf: AA (ARŞİV)]
Yomra'da sağanak nedeniyle bazı mahallelerde yollar ulaşıma kapandı.
Yomra Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçe genelinde etkili olan yağış sonrasında Gürsel, Kayabaşı, Kömürcü ve Taşdelen mahallelerindeki bağlantı yollarının ulaşıma kapandığı belirtildi.
Açıklamada, ekiplerin yoğun şekilde sürdürdüğü çalışmalarla tüm yolların gün içerisinde ulaşıma açılmasının planlandığı kaydedildi.
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