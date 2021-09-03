Yomra Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçe genelinde etkili olan yağış sonrasında Gürsel, Kayabaşı, Kömürcü ve Taşdelen mahallelerindeki bağlantı yollarının ulaşıma kapandığı belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin yoğun şekilde sürdürdüğü çalışmalarla tüm yolların gün içerisinde ulaşıma açılmasının planlandığı kaydedildi.