Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 05:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da arananlara yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yağma, kasten yaralama gibi suçlardan aranan şüphelilere yönelik 10 adrese özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenledi.
Polis, evlerde yaptığı aramada hücum yeleği, tabanca, tüfek ile bunlara ait fişek ve kesici aletler buldu, 4 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.
Etiketler: Hatay
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