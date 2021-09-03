Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 05:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta otomobil devrildi: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Mehmet Maden (55) yönetimindeki 06 AR 2525 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Ağılyazı köyü yakınlarında tarlaya devrildi.
Yaralanan sürücüyle Ali (63) ve Murat Maden (48) Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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