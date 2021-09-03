Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 05:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana'da alınan bilgiye göre, Demetevler Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Cumali ve Ramazan Y. kardeşler ile Can ve Selim A. kardeşler arasında sokakta tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda Cumali Y. ile karşı taraftan Can ve kardeşi Selim A. bıçakla yaralandı.
Üç yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralılardan Selim A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, şüpheli Ramazan Y'yi gözaltına aldı.
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