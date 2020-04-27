Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1 ay önce Kovid-19 teşhisi konan Prof. Dr. Çobanoğlu'nun görev yaptığı hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Tedavisinin ardından taburcu edilerek görevine başlayan Çobanoğlu, hastalığı süresince kendisine destek olan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye teşekkür etti.

Sağlığına kavuşmasının meslektaşlarına da güç vereceğini belirten Ufuk Çobanoğlu, "Bu süreçte hem halkımıza, hem sağlık çalışanlarımıza moral ve güç vereceği düşüncesi, bu hastalığa yenik düşmemem gerektiği inancı, iyileşmeme büyük katkıda bulundu." dedi.

Vali Bilmez'in tedavi sürecini yakından takip ettiğini ve tüm imkanları iyileşmesi için seferber ettiğini anlatan Çobanoğlu, şunları kaydetti:

"Her türlü tıbbi imkanı seferber eden hastanemiz başhekimi Doktor Öğretim Üyesi Sayın Ümit Haluk İliklerden'e, tanı ve tedavi sürecimi engin bilgi ve tecrübeleri ile yürüten Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali İrfan Baran'a, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Selami Ekin'e, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim üyeleri Doç. Dr. Selvi Aşker'e, Dr. Hanifi Yıldız'a, Doç. Dr. Aysel Sünnetçioğlu'na, Doç. Dr. Ahmet Arısoy'a, hasta sağlığını kendi sağlıklarından daha çok önemseyerek büyük bir özveri ile çalışmakta olan Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nin tüm sağlık çalışanlarına ve bu süreçte dua ve desteklerini esirgemeyen öğretim üyesi arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ederim."