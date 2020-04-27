Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul haftanın ilk gününe sakin başladı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul, yasağın ardından normal günlere oranla en sakin günlerini yaşıyor.
İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında, 23-26 Nisan tarihleri arasında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, haftanın ilk gününe sakin girdi.
Cevizlibağ'da vatandaşlar koruyucu maske takarak işlerine giderken, D-100 karayolunun normal günlere oranla sakin olduğu gözlendi.
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