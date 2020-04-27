Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrılarına ciddi oranda destek verilen Araban'da baharın gelişiyle parklar da sessizliğe büründü.

Kent merkezindeki, Araban'ın en büyük parklarından birisi olan Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda da açan güller, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Arabanlılar, salgının bir an önce sona ermesiyle adeta rengarenk görüntülerin oluştuğu parklarda eskisi gibi doyasıya vakit geçirmek istediklerini kaydettiler.