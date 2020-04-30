Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, YYÜ Ziraat Fakültesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Van'da yıllar önce yaygın olarak yetiştirilen ancak kentleşmeyle üretim alanları da yok olan elma çeşitlerinden kırmızı pamuk, kırmızı aslik, cebegirmez, heko, pembe pamuk ve pembe aslik ile mellaki ve limon gibi armut çeşitlerinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla üç yıl önce proje başlattı.

Bu kapsamda YYÜ yerleşkesinde söz konusu meyvelerin fidanlarının yetiştirilmesi için tüm teknolojik imkanların bulunduğu 500 metrekarelik sera kuruldu.

İki yıl boyunca serada yetiştirilen fidanlar çiftçilere dağıtıldı. Fidanların toprakla buluşturularak kaybolmaya yüz tutan meyvelerin yetiştiriciliğinin tekrar yaygınlaştırılması hedefleniyor.

"Yerel çeşitlerin devamlılığını sağlayacağız"

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaybolmaya yüz tutan meyve çeşitlerinin tekrar yetiştirilmesini sağlamak amacıyla üç yıl önce başlatılan projenin meyvesini almaya başladıklarını söyledi.

Serada yetiştirilen yaklaşık üç bin 500 fidanın çiftçilere ücretsiz dağıtıldığını belirten Görentaş, şunları kaydetti:

"Kayıt altına alınarak dağıttığımız bu fidanların yaygınlaşmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızın bu fidanlarımıza yoğun bir talepleri var. İl dışına da bu fidanları gönderdik. Üniversitemiz başta olmak üzere kentimizin farklı yerlerine damızlık meyve bahçesi kurarak hem yerel meyve çeşitlerinin devamlılığını sağlayacağız hem de kaybolmuş bu çeşitlerin yeniden tanınması sağlayacağız. Tespit ettiğimiz yeni meyve türlerinin de içinde olacağı 3 bin 500 fidanı gelecek yıl üretip çiftçilere dağıtmak için çalışmalara başladık. Desteklerinden dolayı YYÜ ve DAKA'ya teşekkür ediyorum."

"Projemize yoğun ilgi var"

YYÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Demir ise Van'a özel birçok meyve çeşidi bulunduğunu, bu türlerin sürdürülebilirliğini sağlamaya çalıştıklarını aktardı.

Meyve türlerinin yok olmasını engellemek için serada yetiştirilen fidanların çiftçilere dağıtıldığını anlatan Demir, şunları söyledi:

"Büyüklerimizin yıllar önce tadı ve aromasının mükemmelliğinden bahsettikleri meyve çeşitlerinin sürdürebilirliği için çaba sarf ediyoruz. Fidanlar bölgede birçok çiftçiye dağıtıldı. Böylelikle gelecek nesillere bu meyve çeşitlerinin aktarılması sağlanacak. Projemize yoğun ilgi var. Talebe yetişme konusunda sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü birçok vatandaşımız kaybolmaya yüz tutan bu meyve çeşitlerini bahçesinde yetiştirmek istiyor. Proje kapsamında meyve çeşitlerimizin muhafazasını sağlayacağız. Kentin önemli dinamiklerinden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, YYÜ ve DAKA'nın böyle bir projeye katkı sağlaması çok önemlidir."

Çitçilerden Şahin Küçük de çalışmayı çok anlamlı bulduğunu dile getirerek, "Kaybolmaya yüz tutmuş meyve türlerinin devamlılığının sağlanmak istenmesi bizi mutlu etti. Bugün fidanları almaya geldik. Bahçemize dikerek bu meyve çeşitlerinin devamlılığını sağlayacağız." dedi.