İstanbul'da, yurt dışından getirilen uyuşturucuyu piyasaya sürmeye çalışan şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu H.B'nin yurt dışından getirilen yüklü miktarda eroin ve metamfetamini, kent genelinde piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Fiziki takip ve teknik çalışma yapan jandarma ekipleri, şüpheliyi düzenlediği operasyonda suçüstü yakaladı.

Zanlının evinde yapılan aramada, çeşitli yerlere zulalanmış 20 kilogram eroin, 8 kilogram metamfetamin ve hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.