Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 09:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Millî Eğitim Bakanı ve YÖK Başkanı katılacak...
Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla saat 16.30’da toplanacak. Sonrasında saat 19.00’da basın açıklaması yapılacak.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında eğitim gündemiyle toplanıyor.
Saat 16.30'da başlayacak toplantıya Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar da katılacak.
Toplantının ana gündemi eğitim olacak. 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim önceki son durum ele alınacak. Aynı zamanda toplantıda vaka sayıları, aşılama çalışmaları da görüşülecek.
Toplantının ardından saat 19.00'da açıklama yapılması bekleniyor.
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