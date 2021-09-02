Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun 9-14. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Ankara-İzmir istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Ankara istikametinde ise sürücüler D-200 Devlet yoluna yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Çatalca kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde Edirne istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten gerçekleştirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-4. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Otoyol Batı Kavşağı mevkisinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Çanakkale-Aliağa-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü kapatıldı. Bu kesimde ulaşım İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Niğde yolunun 36-43. kilometrelerindeki yapım ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Tokat-Sivas yolunun 3-7. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım muhtelif kesimlerde bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Burdur-Antalya il sınırı-Bozova-Korkuteli yolunun 4-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.