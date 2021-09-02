Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 08:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 4 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de D-100 kara yolunda durdurulan araçta 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, D-100 kara yolunda uygulama yapıldı.
Ekiplerce durdurulan bir araçta 4 düzensiz kaçak göçmen olduğu tespit edildi.
Araç sürücüsü hakkında göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında işlem başlatıldı.
Etiketler: Kocaeli Düzensiz Göçmenler
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