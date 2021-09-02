Gündere Mahallesinde ikamet eden bir şüphelinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 28 kök ekili kenevir ile 2 kilo 960 gram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonda H.K. (46), gözaltına alındı.