Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 07:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gündere Mahallesinde ikamet eden bir şüphelinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 28 kök ekili kenevir ile 2 kilo 960 gram kubar esrar ele geçirildi.
Operasyonda H.K. (46), gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu Kahramanmaraş
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