İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri Kavlaklı Mahallesi'ndeki denetim ve kontrollerinde H.B. (21) ve Y.Ş.'nin (37) tuzak kurarak 33 saka kuşu yakaladığını tespit etti.

Olay yerine gelen Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri 2 kişiye toplam 43 bin lira ceza kesti.

El konulan kuşların doğaya salınacağı belirtildi.