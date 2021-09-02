Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 07:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Konya'da çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.
Konya'da iddiaya göre, merkez Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi İlginç Sokak'taki elektrik direğine çıkan kişi, elindeki penseyle elektriği kesmeye çalıştığı sırada akıma kapılarak düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, direkten düşen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bölgeye gelen elektrik dağıtım şirketi ekipleri ise ölen kişinin direğin üstünde asılı kalan pensesini alarak "olay yeri inceleme" ekiplerine teslim etti.
Kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi, yapılan incelemenin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Başlatılan soruşturma sürüyor.
Etiketler: Konya
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