Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı. Toplantıda salgınla ilgili son gelişmeler ve aşı çalışmaları değerlendirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada koronavirüs aşısına değindi.

Bakan Koca şöyle konuştu:

"Bir kaç gün içinde aşının teslimatı yapılacak"

"Önümüzdeki birkaç gün içinde aşı teslimatı yapılacak. Kademeli olarak 50 milyon doz gelecektir. Kısa dönem sonuçları etkili olarak bildirilmiştir. Türkiye'nin standartlarına uygun olabilecek alternatif aşılarla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor.

Yerli aşımızda nisan ayında faz 3 uygulamasına geçebileceğiz."

Koronavirüs aşısı ücretli mi olacak?

Aşıyı aldığımızda ülkemize ithal edilen tüm aşılarda olduğu gibi inceleme yapılacaktır. Veriler değerlendirilerek ülkemiz standartlarına uygun bulunduğu takdirde aşılanmaya geçilecektir.

Belirlenen önceliklere göre aşılama yapılacaktır. Elimizdeki bütün imkanları değerlendirilecektir. Aşı bedelsiz olarak verilecek. Sağlık kuruluşlarında yapılacaktır. Böylece aşılanan vatandaşlarımız veri tabanından takip edilecektir.

Daha önceleri ortalama 10 yıl gibi gerçekleşen aşı geliştirme, 1 yıl gibi kısa bir sürede gerçekleşmiştir.

"Yakın dönemde aşı erişimini önemsiyoruz"

Aralık, ocak ve şubat aylarında yoğun aşıya erişimi önemsiyoruz. Erken dönemde aşının teslim edilebilirliği konusunda çok rahat olmadığını gördük. Bize nisan ayından sonra teslim edilecek aşıya ihtiyacımız yok. Nisan ayından sonra yerli aşı çalışmalarımızın devreye gireceğini tahmin ediyoruz. Sinovac aşısı bugüne kadar ki çocukluk aşımızı üreten ve geliştiren, başarı ortaya koymuş bir firma.

Koronavirüs aşısı zorunlu mu olacak?

Prizer'dan ilk günden itibaren talepte bulunduk. Ancak nisan ayından sonra teslim edilecek aşıyı kabul edemeyeceğimizi söyledik. Rusya'nın aşısından temin etme noktasında bir sorun olmayacaktır.

Vatandaşımıza güvenilir ve etkinliği olan inaktif aşıyı önemsiyoruz. Diğer aşıların uzun vadeli aşıları önemsiyoruz. Ucuz olduğu için değil, güvenli olduğu için. Daha fazla aşı alacağız.

Aşının zorunlu olması gerektiğini düşünmüyoruz. Aşının etkinliği net izah edilirse birçok kişinin yaptıracağına inanıyorum.

"Aşı yapılan kişinin HES koduna işlenecek"

Aşı yapılan kişinin HES koduna işlenecek. e-Nabız sisteminde de görünecek. Birçok kurum ve kuruluş aşı yapılmasını önemseyecektir. Gündeme gelebilir bir konu.