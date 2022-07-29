Camiönü Mahallesi Soğuksu Sokak'ta motosikletiyle ilerleyen Ferşat Özçelik'i sokak köpekleri kovaladı.

Panikle köpeklerden kaçan Özçelik, motosikletiyle şarampole devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Özçelik, kendi imkanlarıyla yola çıkmaya çalıştı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Özçelik'in sol ayağında 2 kırık ve vücudunda ezikler olduğu belirlendi. Tedavi altına alınan Özçelik, ameliyat edilecek.

Öte yandan, Ferşat Özçelik'in ailesi aynı mahallede benzer olayların yaşandığı ve sokak köpeklerinin toplatılmaması nedeniyle Cumhuriyet Karakoluna giderek şikayetçi oldu.

Güvenlik güçleri ise Ferşat Özçelik'in ifadesine başvuracak.