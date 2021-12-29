Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 03:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konyaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı
[Fotoğraf: AA]
İttifak Holding Konyaspor, 30 Aralık Perşembe günü iç sahada Bereket Sigorta Ümraniyespor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörlerin yönetiminde Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışması ile başladı.
Dün 1-0 kazanılan Beşiktaş maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise antrenmanı sahada pas çalışması ve çabukluk hareketleriyle sürdürdü.
Antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Etiketler: Konyaspor
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