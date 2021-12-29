Teknik direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörlerin yönetiminde Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışması ile başladı.

Dün 1-0 kazanılan Beşiktaş maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise antrenmanı sahada pas çalışması ve çabukluk hareketleriyle sürdürdü.

Antrenman, çift kale maçla sona erdi.