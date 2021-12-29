Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 03:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir’de aranan 3 FETÖ hükümlüsü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir’de, FETÖ/PDY'ye üye oldukları suçlamasıyla haklarında 6 yıl 3 ay hapis kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETEÖ/PDY'ye üye oldukları suçlamasıyla haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan H.D., S.Ö. ile M.S.'nin kent merkezinde olduğun belirledi.
Savcılık talimatıyla takibe alınan 3 firari, polis ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin ardından FETÖ hükümlüleri, cezaevine teslim edildi.
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