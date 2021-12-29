İl Özel İdare Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında merkezde 560, Ereğli'de 912, Alaplı'da 1008, Gökçebey'de 1504, Devrek'te 7 bin 8, Çaycuma'da 5 bin 8 olmak üzere toplamda 16 bin Chandler ceviz fidanı çiftçilere teslim edildi.

Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleşen dağıtım etkinliğine, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, Çaycuma Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın, Zonguldak Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Memduh İnam, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Kaymakam Coşgun, gazetecilere, bahçe kurmak, sera yapmak gibi birçok konuda üretimde yer alan çiftçilerimizi kutladığını belirterek, devletin her zaman üreticinin yanında olduğunu söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çataklı ise "Tohum ve fidan dağıtımlarımızın dışında ayrıca çiftçilerimize tarım ve hayvancılık konularında eğitim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önceliğimiz üretim. Bu nedenle çiftçimizin ihtiyacını gidermek amacıyla tüm imkanlarımızla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ulutaş tarafından fidan dikimi ve bahçe kurulumu hakkında etkinliğe katılanlara teknik bilgi verildikten sonra fidan dağıtımı yapıldı.

Proje kapsamında 1000 dönüm arazinin kapalı bahçeye dönüştürülmesi hedefleniyor.