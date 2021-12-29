Akdeniz ekibi, kulüp tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Montella, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, kulübün 81. kuruluş yıl dönümünü kutlayıp, bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Takımın ilk yarı performansını değerlendiren İtalyan teknik adam, alınan sonuçların ve sergilenen futbolun kendisini memnun ettiğini dile getirdi.

Takımın bir kimliğe sahip olduğunun herkes tarafından artık bilindiğini vurgulayan Montella, "Takım kendi ruhunu ve mücadelesini sahada yansıtabiliyor. Bireysel olarak da hepsinin bu şekilde gelişmesi memnuniyet verici. Futbolda her şey sonsuza dek sürmüyor. Şunu da söylemek lazım, ikinci yarının birinci yarıya nazaran daha zorlu geçeceğini düşünüyorum. Çünkü artık herkes bizi tanıyor. Kimliğimizi yansıtabileceğimizi de biliyorlar. O yüzden daha zorlu bir süreç olacağını düşünüyorum ama biz tabii ki kendi mücadelemizi ve çalışmalarımızı sürdürüp, yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Montella, yönetim dahil kimsenin kendilerine bir baskı uygulamadığını ancak takımdan maksimum verimi almak için çaba sarf ettiklerini anlatarak, "Biz de onların sunduğu imkanlar dahilinde çalışmalarımızı yapıp, gelişmek için çaba gösterdik. Bazı maçlar şansla puan ve puanlar kazandık. Bazen şanssız şekilde puanlar kaybettiğimiz de oldu. Bu şekilde devam etmemiz gerektiğini biliyoruz. Biz burayla yetinmiyoruz. Devamını da istiyoruz. O yüzden kulüp ve takım olarak ikinci yarı için genel olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.