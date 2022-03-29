Konya’nın Beyşehir ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünün sorumluluk alanında yer alan Beyşehir, Seydişehir, Hüyük ve Derebucak ilçelerinde düzenlenen çeşitli etkinliklerde vatandaşlara toplam 20 bin adet ücretsiz orman fidanı ve farklı türlerde fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

21 Mart Dünya Ormancılık ve Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, Beyşehir, Derebucak, Seydişehir ve Hüyük İlçelerinde fidan dağıtımı ve dikimi faaliyetleri yürütülürken, okullarda ise ormancılık faaliyetleriyle ilgili eğitimler verildi. Beyşehir, Seydişehir, Derebucak ve Hüyük İlçelerinde vatandaşlara, oluşturulan dağıtım noktalarında karaçam, sedir ve zerdali türlerinden toplam 20 bin fidan ücretsiz olarak dağıtıldı.

Vatandaşlar, düzenlenen etkinliklere yoğun ilgi gösterdi.

Hüyük ilçesine bağlı Suludere Mahallesi'nde ise Şehit İsmail Şahin İlkokulu'nda öğrencilere ormancılık haftası ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Beyşehir Orman İşletme Müdürü Fırat Arıkan, orman işletme şefleri ve ilçe protokolü ile öğrencilerin katıldığı Beyşehir ilçesindeki fidan dikim faaliyetlerinde ise geleceği nefes olması maksadıyla leylak, mavi servi, zerdali türleri toprakla buluşturuldu.