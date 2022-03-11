Türkiye’nin dört bir yanındaki çocukların sesini duyurduğu, aynı çağı, aynı yurdu paylaşan, farklı koşullarda yaşayan çocukların arasında bilgi, anlayış ve dostluğun pekiştirildiği TRT Radyo-1’in “Benim Şehrim Benim Hayatım” programı, 3 haftada bir farklı şehrin öğrencilerini ağırlıyor.

Ortaokul çağındaki çocuklar kendi dünyalarını, yaşamlarını, hayata bakışlarını kendi seslerinden dinleyiciye aktarıyor.

Dilek Oral tarafından hazırlanan ve her hafta cumartesi günü sabah saat 10:30’da yayınlanan programda bu sefer Konya Vali Necati Çetinkaya Ortaokulu öğrencileri dinleyicilere seslenecek.

Öğrenciler 12-26 Mart tarihleri arasında mikrofon başında olacak.

