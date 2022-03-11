Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 15:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Konyalı çocuklar mikrofon başında
[Fotoğraf: TRT Haber]
TRT Radyo-1,“Benim Şehrim Benim Hayatım” programıyla ortaokul öğrencilerine mikrofon uzatmaya devam ediyor. Çocukların kendi şehirlerini ve hayatlarını anlattığı program, 12- 26 Mart tarihleri arasında Konya’nın öğrencilerini misafir edecek.
Türkiye’nin dört bir yanındaki çocukların sesini duyurduğu, aynı çağı, aynı yurdu paylaşan, farklı koşullarda yaşayan çocukların arasında bilgi, anlayış ve dostluğun pekiştirildiği TRT Radyo-1’in “Benim Şehrim Benim Hayatım” programı, 3 haftada bir farklı şehrin öğrencilerini ağırlıyor.
Ortaokul çağındaki çocuklar kendi dünyalarını, yaşamlarını, hayata bakışlarını kendi seslerinden dinleyiciye aktarıyor.
Dilek Oral tarafından hazırlanan ve her hafta cumartesi günü sabah saat 10:30’da yayınlanan programda bu sefer Konya Vali Necati Çetinkaya Ortaokulu öğrencileri dinleyicilere seslenecek.
Öğrenciler 12-26 Mart tarihleri arasında mikrofon başında olacak.
Etiketler: Konya
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