Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'nın ardından Muğla'da çıkan orman yangınlarının söndürülmesine destek olmak amacıyla Konya olarak adeta seferberlik ilan ettiklerini belirtti.

Altay, Konya olarak Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına ilk günden itibaren destek verdiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Muğla'daki yangınlarla mücadele için de Konya Büyükşehir Belediyesi, KOSKİ Genel Müdürlüğü, Meram, Selçuklu ve Karatay belediyelerimiz bölgeye destek için 23 araç daha gönderdik. Bunlar, biri robotik 3 itfaiye aracı, iş makinaları ve su tankerlerinden oluşuyor. Konya belediyeleri olarak daha önce gönderdiklerimizle şu an itibariyle Muğla'da 34 aracımız, 58 personelimiz bulunuyor. Muğla, Manavgat ve İbradı'da şu an itibariyle 48 aracımız, 90 personelimiz yangın söndürme çalışmalarına katkı sağlıyor. Bugün yola çıkan araçlarımız ve ekiplerimiz de inşallah en kısa sürede çalışmalara katılarak yangınla mücadeleye güç katacak."