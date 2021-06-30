Konya'da alınan bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şubesi ekipleri, alınan bir istihbarat üzerine harekete geçti.

İlçeye bağlı Hüseyinler Mahallesi'nde bir adreste yasa dışı kenevir ekimi yapıldığını tespit eden ekipler, A.Ç.'yi ( 67) sulama yaptığı esnada suçüstü yakaladı.

Şüpheliye ait arazide ev ve eklentilerinde yapılan aramada toplam 976 kök kenevir, 732 gram kubar esrar ele geçirildi.

Zanlı A.Ç, gözaltına alındı.