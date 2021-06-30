Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından yürütülen projede, 6 sanatçı kentin farklı noktalarında bulunan binalara 5 farklı görseli yansıttı.

Antalya'nın doğal ve kültürel mirasının ele alındığı projede dünyadan ve Türkiye'den sanatçılar bir araya geldi.

Küratörlüğünü Roxane Ayral'ın üstlendiği proje kapsamında Kayıhan Fırat, Roberto Rivadeneria, Ayşen Karakaya, Gamze Yalçın, Girayhan Gürbüz ve Emrah Man kentin duvarlarını resimlerle donattı.

Antalya Kültür Sanat (AKS) Müdürü Münevver Eminoğlu, AA muhabirine, sanatçıların Antalya'nın kültürel ve doğal mirasını resmetmek üzere temalar belirlediklerini anlattı.

Mart ayında başlayan planlamaların geçtiğimiz hafta hayata geçtiğini belirten Eminoğlu," Dünyanın birçok yerinde sadece mural art ile yaşayan şehirler var. Duvar sanatı çalışmaları çok iyi olduğu için UNESCO kültürel miras listesine giren şehirler bulunuyor. Antalya'da böyle bir açık vardı. Biz de öncülük yapmak istedik. İnsanlar buraya gelecekler ve bu çalışmaları, sergileri gezecekler. Böylece kent merkezindeki ticaretin canlanmasına da katkı sağlanacak. Bu işe başlarken ATSO ve Başkan Davut Çetin, salgın nedeniyle zor günler yaşayan esnafında yüzünü güldürmeyi, kente neşe katmayı planladı. Bizler de bu projede yer aldığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Ortaya çıkan sonuçtan memnuniyetlerini dile getiren Eminoğlu, sanatçılara ve projeyi yürüten ATSO'ya teşekkür etti.

Görsel sanatçı Gamze Yalçın da projenin Antalya Kültür Sanat binasında yapılan çalışmanın yürütücüsü olduğunu dile getirdi.

Yaptığı çalışmalarda Akdeniz'den, deniz ve güneşten esinlendiğini vurgulayan Yalçın, "Bu çalışmalar her yaştan insanı etkileyecek özellikte. Diğer yandan Kaleiçi bölgesine, tarihle, denizle ve dalgalarla birleşmiş bir şehre renk gelmesi çok değerli. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de insanların renkleri görmeye ve hissetmeye ihtiyacı var. Bu projeler umarım devamlı hale gelir." diye konuştu.

Antalya'nın ve Türkiye'nin birçok kentinde benzer sanat çalışmalarına ihtiyaç olduğunu belirten Yalçın, sanatsal çalışmaların kentlere değer kattığını kaydetti.