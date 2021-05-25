Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 11:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da trafik kazası: 2 kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Akşehir ilçesinde hafif ticari aracın, tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Konya'da Metin Alkan (25) yönetimindeki 16 ADJ 024 plakalı hafif ticari araç, Altuntaş Mahallesi yakınlarında Mustafa Çimen yönetimindeki 42 AZ 464 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, sürücü ile aynı araçta bulunan Selahattin Alkan (50) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Metin ve Selahattin Alkan'ın cesedi, morga kaldırıldı.
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