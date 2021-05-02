Konya'da alınan bilgiye göre, H.G, teyzesinin oğlu Serkan K. ile merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'ndeki evinin önünde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda H.G, Serkan K'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. H.G. daha sonra Fetih Mahallesi'ne giderek yengesi olduğu öğrenilen M.G'yi de bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerlerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Serkan K. ve M.G'yi ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırdı.

Serkan K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane önüne gelen Serkan K. ve M.G'nin yakınları baygınlık geçirdi.

Kaçan şüpheli H.G, Tatlıcak Mahallesi'nde polis ekiplerince gözaltına alındı.