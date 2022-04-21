Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 13:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da su kanalına devrilen traktörden düşen sürücü öldü
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Akşehir ilçesinde su kanalına devrilen traktörden düşerek kafasını beton zemine çarpan sürücü yaşamını yitirdi.
69 yaşındaki Hasan Kılıçaslan idaresindeki traktör, Adsız Mahallesi 35608. Sokak'ta sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, traktörden düşerek kafasını beton zemine çarptığı belirlenen sürücü Kılıçaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kılıçaslan'ın cenazesi, otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
Son Haberler
- 15:09
- 15:15
- 15:15
- 15:10
- 15:02
Sıradaki Haber
Kars'ta sel nedeniyle iki köy yolu ulaşıma kapandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz