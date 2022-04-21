Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 13:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta sel nedeniyle iki köy yolu ulaşıma kapandı
Kars'ta sağanak sonrası yaşanan sel nedeniyle iki köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kars'ta gece saatlerinde etkisini arttıran sağanak bazı bölgelerde sele neden oldu.
Şiddetli sağanak nedeniyle merkeze bağlı Vermli köyü yakınlarında bulunan göletlerde taşkın yaşandı.
Sel sularıyla kaplanan ve ulaşıma kapanan Verimli ile Arslanizi köy yollarında İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.
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