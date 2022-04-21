Konya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

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Adrese giden ekipler, kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 lira ceza kesti.

İş yeri sahibi hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.