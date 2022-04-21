Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 13:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da kumar oynayanlara 12 bin 733 lira ceza
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Konya'nın Akşehir ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye 12 bin 733 lira idari para cezası uygulandı.
Konya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Adrese giden ekipler, kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 lira ceza kesti.
İş yeri sahibi hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.
Son Haberler
- 15:09
- 15:15
- 15:15
- 15:10
- 15:02
Sıradaki Haber
Siirt'te COVID-19 vakaları azaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz