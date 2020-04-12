Polis ekiplerinin ilçede yaptığı uygulamalar çerçevesinde, sokakta gezerken yakalanan üç kişiye, 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

Kulu Ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ankara-Konya yolu denetim noktasında durdurulan hafif ticari araçtakilerin, seyahat izni olmadığı ortaya çıktı.

Suriye uyruklu oldukları öğrenilen sürücünün ehliyetinin olmadığı ve araç içerisinde bulunan 5 Suriye uyruklu yolcudan 2’sinin kimliği olmadığı tespit edildi.

Araçtaki 5 kişi, İlçe Polis Merkezi Amirliği'ne götürülerek haklarında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı.

Yapılan işlemlerin ardından sürücü ve araç içerisindekilere toplamda 13 bin 470 lira para cezası uygulandı.