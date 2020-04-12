Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya'da sokağa çıkma yasağını delenlere para cezası
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Kulu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelge doğrultusunda, sokağa çıkma yasağına uymayan 8 kişiye para cezası uygulandı.
Polis ekiplerinin ilçede yaptığı uygulamalar çerçevesinde, sokakta gezerken yakalanan üç kişiye, 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.
Kulu Ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ankara-Konya yolu denetim noktasında durdurulan hafif ticari araçtakilerin, seyahat izni olmadığı ortaya çıktı.
Suriye uyruklu oldukları öğrenilen sürücünün ehliyetinin olmadığı ve araç içerisinde bulunan 5 Suriye uyruklu yolcudan 2’sinin kimliği olmadığı tespit edildi.
Araçtaki 5 kişi, İlçe Polis Merkezi Amirliği'ne götürülerek haklarında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı.
Yapılan işlemlerin ardından sürücü ve araç içerisindekilere toplamda 13 bin 470 lira para cezası uygulandı.
Etiketler: Konya koronavirüsSon Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 15:39
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