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Güncel
AFP 30.04.2024 09:41

Konya’da sağanak su baskınlarına neden oldu

Konya’nın Kulu ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Konya’da sağanak su baskınlarına neden oldu

Celep Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yollarda ve bahçelerde su birikintileri oluştu, bazı evleri ve ahırları su bastı.

İtfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşları ve küçükbaşları kurtararak, tahliye çalışması başlattı.

Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat ve Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, istinat duvarı çöken mezarlığın bulunduğu mahallede inceleme yaptı.

Gurbetçilere ait boş evlerin çoğunlukta olduğu belirtilen mahallede, sabah hasar tespit çalışması başlatılacağı öğrenildi.

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