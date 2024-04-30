Balıkesir'de kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Erdek, Karesi, Savaştepe ilçelerinde 19 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 355 adet sentetik uyuşturucu hap, 11 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram esrar, 2 esrar öğütme aparatı, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 cep telefonu, av tüfeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 700 lira ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı uygulandı.