Balıkesir'de aranan 8 şüpheli yakalandı

Ekipler, 23 ekip, 6 Çevik Kuvvet timi ile 75 çarşı ve mahalle bekçisinden oluşan 219 personel ile denetim yaptı.

Yapılan denetimde 1114 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı gözaltına alındı.

Uygulamada, bir ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 2 mermi, 10 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca, 21 umuma açık iş yeri ile 56 araçı denetlendi.

Bir işletmeye kapalı alanda tütün ürünü kullandırmaktan idari ceza uygulandı.

16 araç sürücüsüne toplam 101 bin 701 lira para cezası kesildi, 3 araçta trafikten menedildi.