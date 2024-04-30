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Güncel
AA 30.04.2024 09:38

Balıkesir'de aranan 8 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ekiplerce yapılan denetimlerde aranan 8 şüpheli yakalandı. Denetim sırasında yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Balıkesir'de aranan 8 şüpheli yakalandı
[Fotograf: AA]

Ekipler, 23 ekip, 6 Çevik Kuvvet timi ile 75 çarşı ve mahalle bekçisinden oluşan 219 personel ile denetim yaptı.

Yapılan denetimde 1114 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı gözaltına alındı.

Uygulamada, bir ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 2 mermi, 10 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir'de aranan 8 şüpheli yakalandı

Ayrıca, 21 umuma açık iş yeri ile 56 araçı denetlendi.

Bir işletmeye kapalı alanda tütün ürünü kullandırmaktan idari ceza uygulandı.

16 araç sürücüsüne toplam 101 bin 701 lira para cezası kesildi, 3 araçta trafikten menedildi.

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