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Güncel
AA 14.11.2023 16:03

Konya'da sağanak çiftçinin yüzünü güldürdü

Konya Hüyük'te iki gündür etkili olan sağanak çiftçileri sevindirdi.

Konya'da sağanak çiftçinin yüzünü güldürdü

Yağışlar sonrası ilçedeki Ziraat Odası'nda gazetecilere değerlendirmede bulunan Hüyük Ziraat Odası Başkanı Ertuğrul Zedef yağışların çiftçinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Zedef şöyle devam etti:

"Özellikle göletlerimizdeki su seviyesi çok düşmüştü inşallah yağışlar göletlerimize de faydası olur, önümüzde 2024 üretim sezonu için ekim dikim yapan çiftçilerimize bu yağışlar bereket getirsin hayırlı bereketli bir sezon olsun. İki gündür yağan yağışlar için rabbimize şükürler olsun Çiftçiler, yağan yağmur yağışlarıyla birlikte rahat bir nefes aldı."

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