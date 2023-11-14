Çok Bulutlu 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 14.11.2023 15:42

Düzce'de uyuşturucuyla mücadele sürüyor

Düzce'de son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde, 1 milyon 917 bin makaron, 65 elektronik sigara, 7 ruhsatsız tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi.

Düzce'de uyuşturucuyla mücadele sürüyor

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son 1 haftada uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışması yaptı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonlarda, toplam 355,88 gram uyuşturucu madde, 746 uyuşturucu hap, 1 milyon 917 bin makaron, 65 elektronik sigara, 7 ruhsatsız tabanca, 10 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" suçundan 28 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kent genelinde aranan şahıslara yönelik sorgulamalarda ise 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

ETİKETLER
Düzce Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Bartın'da yolcu minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:07
Sultan II. Mahmud'un imzasını taşıyan levhanın restorasyonunda sona doğru
16:49
Ambulans helikopter 8 aylık bebek için havalandı
16:45
İsrail şimdi de bir hastanenin acil girişine göz yaşartıcı gaz attı
16:40
Park halindeki kamyonetin camını çaldılar
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacer Muhterem Coşan'ın cenazesine katıldı
16:28
Ambargolara karşı kurulan ASELSAN, 48'inci yaşını kutluyor
Dalgıçlar, Van Gölü'nün yıllar önce yükselmesiyle su altında kalan antik yolda yürüdü
Dalgıçlar, Van Gölü'nün yıllar önce yükselmesiyle su altında kalan antik yolda yürüdü
FOTO FOKUS
Gazze'ye yağmur yağdı: Filistinli çocuklar böyle sevindi
Gazze'ye yağmur yağdı: Filistinli çocuklar böyle sevindi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ