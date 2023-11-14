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Güncel
AA 14.11.2023 14:55

Hayatını kaybeden gencin ölümüne ilişkin dayısı tutuklandı

Sakarya'da fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren gencin ölümüne ilişkin gözaltına alınan dayısı tutuklandı.

Hayatını kaybeden gencin ölümüne ilişkin dayısı tutuklandı

Adapazarı ilçesinde 10 Kasım'da evinde aniden fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede vefat eden Berat G'nin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Polis, olaydan bir süre önce yeğenini darbettiği öne sürülen dayısı Y.T'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

Cumhuriyet savcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Berat G, Çukurahmediye Mahallesi'ndeki evinde 10 Kasım'da aniden fenalaşmasının ardından kaldırıldığı Sakaya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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