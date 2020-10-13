Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ayşe Mukadder Şentürk idaresindeki 42 AY 510 plakalı otomobil, Atakent Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Fatma Öztemel (67) yaralandı.
Sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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