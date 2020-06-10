Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya’da otomobil devrildi, 81 yaşındaki sürücü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Konya’nın Kulu ilçesinde 81 yaşındaki sürücü, kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu yaralandı.
Konya'da alınan bilgiye göre, Hüseyin Süer (81) idaresindeki 42 HS 836 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Ömeranlı Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü Süer yaralandı.
İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Süer, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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