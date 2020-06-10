Haber Giriş: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da terör operasyonuna 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Suruç Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemi sürüyor.
Son Haberler
- 15:09
- 15:07
- 15:13
- 14:52
- 14:45
Sıradaki Haber
Bursa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz