Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya'da kumar oynayan 11 kişiye 37 bin 800 lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Akşehir ilçesinde, kumar oynadıkları iddiasıyla 11 kişiye 37 bin 800 lira para ceza uygulandı.
Konya, Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanyurt Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katında kumar oynandığı ihbarı aldı.
Adrese düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 11 kişiye 37 bin 800 lira para cezası uygulandı.
Operasyonda 21 deste iskambil kağıdı ele geçirilirken, sorgulanan apartman sahibi C.T. serbest bırakıldı.
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