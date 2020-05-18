Alaattin Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin ve Büşra K. çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada, Büşra K, eşi Hüseyin K'yi sırtından bıçakladı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sinir krizi geçiren Büşra K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bucak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Hüseyin K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.