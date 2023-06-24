Konya’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Beyşehir-Seydişehir kara yolunun 2. kilometresinde yeni Konya-Antalya çevre yolu kavşağında yaşanan kazada A.İ. yönetimindeki otomobil, T.B. idaresindeki plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonucu plakalı otomobil refüje devrilerek yan yattı.

Kaza ihbarı üzerine adrese polis, jandarma ve trafik ekipleri yönlendirildi. Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, adrese sevk edilen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan otomobillerden araçta bulunanların Antalya’dan Erzurum’a seyahat ettikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.