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Güncel
İHA 24.06.2023 23:40

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bayram tatilinin ilk gününde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
[Fotograf: İHA]

Beyşehir-Seydişehir kara yolunun 2. kilometresinde yeni Konya-Antalya çevre yolu kavşağında yaşanan kazada A.İ. yönetimindeki otomobil, T.B. idaresindeki plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonucu plakalı otomobil refüje devrilerek yan yattı.

Kaza ihbarı üzerine adrese polis, jandarma ve trafik ekipleri yönlendirildi. Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, adrese sevk edilen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan otomobillerden araçta bulunanların Antalya’dan Erzurum’a seyahat ettikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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