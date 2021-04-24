Olay ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde iki katlı bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ev sakinlerinin uykuda olduğu sırada yangının fark edilmesiyle itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, çatıyı saran alevleri uzun süren uğraşlar sonucunda kontrol altına aldı, ardından soğutma çalışmaları yaptı.

Yangın, çatı ve odalarda hasara neden oldu.