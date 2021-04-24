Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 14:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'deki kumar operasyonlarında 24 kişiye para cezası verildi
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
İzmir'in Bornova ve Kınık ilçelerinde düzenlenen kumar operasyonlarında suçüstü yakalanan 24 kişiye toplam 195 bin 620 lira ceza verildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kınık ilçesi Kocaömer Mahallesi ile Bornova ilçesi Eğridere Mahallesi'nde kumar oynandığı bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonda Kınık ilçesinde 4 kişi, bir çiftlik evinin bahçesine kurdukları çadırda suçüstü yakalandı.
Bornova ilçesinde de 20 kişinin kahvehanede kumar oynadığı, suçüstü yapılarak tespit edildi.
Şüphelilere sosyal mesafe kurallarını ihlal etmek ve kumar oynamak suçlarından toplam 195 bin 620 lira para cezası uygulandı.
Ayrıca 4 şüpheli hakkında kumar oynamaya yer temin etmek suçundan işlem yapıldı.
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